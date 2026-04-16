4月15日に24歳の誕生日を迎えた小林光希が自身のインスタグラムを更新。「たくさん祝ってもらえて本当に幸せです」「今年も笑顔たくさんで頑張ります！！」と嬉しそうに投稿した。【写真】目元は今もそのまま！ 幼い頃の小林光希（全9枚）そして少し間をあけて「今年もケーキたくさん頂いちゃった」と、こちらも嬉しい報告。その言葉の通り、投稿では王冠をあしらった可愛いホールケーキや、メッセージが書かれたプレートに盛られ