京都府南丹市の山林で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、捜査関係者によりますと逮捕された父親が結希さんの殺害を認める供述をしていたことがわかりました。【映像】連行される父親や安達結希さんの遺体発見現場周辺の様子父親の安達優季容疑者（37）は先月23日から今月13日までに、養子である結希さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。（ANNニュース）