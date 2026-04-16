世界最大のプロレス団体「WWE」年間最大の“祭典”の地を訪れた女子アナウンサーが、アメリカの入国審査で思わぬトラブルに遭遇。あわやパスポート没収の窮地を脱して無事入国すると、直後に空港内でスーパースターに遭遇するというまさかの幸運に恵まれた。【画像】女子アナが入国トラブル＆スーパースターとの2ショットABEMAの西澤由夏アナウンサーがアメリカでの入国審査でトラブルに遭遇したことを自身のXでファンに報告。