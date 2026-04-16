参考人質疑を実施した衆院内閣委＝16日午前衆院内閣委員会は16日、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向けた「国家情報会議」創設法案を巡り、参考人質疑を実施した。厳しい安全保障環境を踏まえて法案を評価する声が出た一方、各省庁が政治家の意向を忖度し、情報の客観性が失われるとの懸念が示された。斎藤裕弁護士は「政治的な力が強くかかり、情報がゆがめられる危険性がある」と指摘。政府内部で情報が共有