選挙制度の在り方を検討する与野党協議会の鈴木馨祐座長は16日「国勢調査結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力することが求められている。所期の目的が達成されるよう運営に努める」と述べた。
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