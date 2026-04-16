東京電力は１６日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機（出力１３５・６万キロ・ワット）の営業運転を約１４年ぶりに開始した。東電は同日午前６時４０分から営業運転前の最終検査「総合負荷性能検査」を実施。原子炉の圧力や蒸気の量などが正常かどうかを確認した。その後、原子力規制委員会から問題がないとして「使用前確認証」を交付され、営業運転に移行した。営業運転は当初２月２６日に始まる予定だったが、トラブ