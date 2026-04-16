お笑いタレントのジミー大西（62）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショットが反響を呼んでいる。ジミーは「方正師匠と久しぶりの再会ワオッ」と、現在は落語家の月亭方正との2ショット写真をアップ。方正は「ジミーさん今度ご飯お願いします〜」とコメントを返した。この投稿にフォロワーからは「ガキ使の犬猿の仲シリーズでは大笑いさせていただきました」「どうせケンカするんじゃろ」「しばき合