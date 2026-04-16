仲口博崇（５３＝愛知）が１６日、名古屋市の東京スポーツ新聞社中部支社を訪問。ボートレース宮島で２１日から２６日まで開催されるプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」への意気込みを語った。「経験は、裏切らない。」とキャッチコピーがつけられた今大会は４５歳以上のベテランレーサーが集結。ＳＧも活躍する池田浩二、白井英治をはじめ、住之江・開設７０周年記念で６１回目のＧ?優勝を飾った松井繁などボート