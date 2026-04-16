日本酒 日本酒の「飲み歩きイベント」が5月、高松市で開かれます。開催まであと1カ月ほど、初めての試みへ準備が進んでいます。 5月24日に開かれる「高松日本酒グイグイ呑み歩き」。街を巡りながら日本酒と一品料理のマッチングを楽しんでもらう初めてのイベントです。西日本エリアにある19の酒蔵と高松市の中心部にある19の飲食店がタッグを組みました。 企画したのは酒蔵や酒店、飲食店らの有志で構成する一般社