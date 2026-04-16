OpenAIがAIエージェントを構築・運用するためのSDK「Agents SDK」の次世代アップデートを発表しました。エージェントがファイル操作・コード実行・コマンド操作などを安全かつ効率的に行えるようになっています。The next evolution of the Agents SDK | OpenAIhttps://openai.com/index/the-next-evolution-of-the-agents-sdk/Build long-running agents with more control over agent execution.New capabilities in the Agents