広島・栗林良吏投手が１６日、出場選手登録を抹消された。１５日の中日戦（バンテリンＤ）では、７回途中２失点で２勝目。今季から先発に転向した通算１３４セーブの元守護神は、ここまで３登板で２勝０敗、防御率１・１６と好成績を残していた。首脳陣はここまでの疲労を考慮し抹消。間隔を空け、次回登板に備える。