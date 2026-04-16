４月１８日に行われるアンタレスＳ・Ｇ３（阪神競馬場・ダート１８００メートル）の出馬投票が１６日行われ、人気の一角が予想されたグランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）が抽選で除外となった。フルゲート１６頭で、出走馬決定順で１４番目タイだったシュラザック、メイショウズイウン、モックモック、そしてグランドプラージュの４頭のうち、抽選で３頭が出走可能となっていた。これま