俳優・八村倫太郎が4月15日、川崎ブレイブサンダースのホームゲームにスペシャルゲストとして登場した。出演中の日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）の“宣伝大使”として来場し、選手呼び込みアナウンスやトークショー、シュートチャレンジで会場を盛り上げた。【写真】真剣な表情で…シュートに挑戦した八村倫太郎堤真一主演の同作は、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、仲間や家族との絆、再生を描く作品。