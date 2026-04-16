アイドルグループ・乃木坂46の増田三莉音が、16日発売の週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』20号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【別カット】透明感抜群な制服姿の増田三莉音同号より「2号連続乃木坂46祭り」を開催。第1弾となる20号では、6期生オーディションで「週刊少年チャンピオン メディア賞」を受賞した増田が、大好評につき週チャン3度目の登場。まぶしい制服姿や夏に向けて元気にプール掃除を