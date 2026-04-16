戦時中の１９４４年１２月７日に発生した紀伊半島沖を震源とする昭和東南海地震について、三重県尾鷲市の職員が１５日、市内の高齢者施設を訪れ、高齢者から体験談を聞き取った。市は「体験者の声を伝えることで、市民の防災意識を高めたい」としている。市は防災活動として、市防災危機管理課の職員が定期的に小中学校などに赴き、過去に起こった災害について説明し、事前の備えや避難の重要性などを呼びかけている。昭和東南