現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、伊藤洋輝（ベンチ入りも出番なし）が所属するバイエルンがレアル・マドリーとホームで対戦。敵地での第１レグを２−１で制していたなか、４−３で勝利し、２戦合計６−４で準決勝進出を決めた。この一戦で抜群の存在感を示したのが、マイケル・オリーセだ。３−３(２戦合計５−４)で迎えた90＋４分、ドリブルで仕掛けてカットインから左足を一振り。