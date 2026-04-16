日本サッカー協会（JFA）は４月16日、U-19日本代表候補が行なう国内トレーニングキャンプのメンバーを発表した。今回のキャンプは４月19日から21日にかけて、東京および千葉で実施。来年のU-20ワールドカップを目ざす世代で、国内組のみの招集に。監督は山口智氏が務め、19日には東京ヴェルディと、21日には関東大学選抜とのトレーニングマッチを控える。メンバーには、鹿島アントラーズの徳田誉やFC東京の尾谷ディヴァイン