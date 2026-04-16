タイのバンコク・ユナイテッドは４月15日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝第２戦でガンバ大阪とホームで対戦した。８日にアウェーで行なわれた第１戦は１−０で勝利したなか、第２戦はまさかの０−３で完敗。アグリゲートスコア１−３で敗れて準決勝敗退となった。タイメディア『BallThai』によれば、バンコク・Uのトッチタワン・スリパン監督は「Jリーグのレベルの高さは理解していた。このような試合展