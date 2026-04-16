俳優の竹内涼真（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。主演ミュージカルの公演3時間前の上演中止発表を謝罪した。東京建物BrilliaHALL（豊島区立芸術文化劇場）で上演中の竹内が主演するミュージカル「奇跡を呼ぶ男」が出演者の体調不良のためこの日の公演を中止すると発表。午後1時の公演開始の約3時間前の午前10時15分の発表となった。竹内は「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様本当にごめんなさい。心