G7＝主要7か国の財務大臣・中央銀行総裁会議がアメリカ・ワシントンで開かれ、中東情勢をめぐり混乱する世界経済などについて議論されました。会議に出席した片山財務相は、15日に高市首相が発表した、アジアへのおよそ1兆6000億円の金融支援について説明したということです。片山財務相「アジア各国に対して緊急対応として、石油等の物資調達やサプライチェーンの強靱化の取り組みを資金面で支援するとともに、構造的対応として、