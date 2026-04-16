シンガー・ソングライターの大塚愛（43）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。長崎でのオフショットが反響を呼んでいる。大塚は「長崎プチ散歩」と書き出し、人気観光スポット「眼鏡橋」での写真をアップ。「前もここで大好きなアイスクリン食べた気がする。あれはもう10年以上前なのかな」と伝えた。今年デビュー22周年を迎えた大塚。5日には現地でライブを開催しており、「時間が過ぎるのが早くて、もう100歳くらい