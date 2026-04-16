◇プロ野球セ・リーグ阪神ー巨人（4月16日、甲子園）雨天中止となった15日の試合。室内で練習を行った巨人の阿部慎之助監督が浦田俊輔選手に、直接指導を行いました。浦田選手はセカンドとして守備で光るものを見せていますが、ここ20打席でヒットがありません。打撃投手を務め、ファウル打ちを実演し、バットのフリをチェック。「もっとシンプルにした方がいいんじゃないのって話をしてね。自分ですべて難しくしちゃってるから