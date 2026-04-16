能登の復興へ向けて観光地を元気づけようと16日、石川県七尾市の和倉温泉のキャラクター「わくたまくん」の砂像が地元に完成し、披露されました。「わぁ～」16日、石川県七尾市の和倉温泉のお祭り会館に登場した砂像。そこに彫られているのは、和倉温泉のキャラクター「わくたまくん」と、愛知県稲沢市の「いなッピー」です。石川県と稲沢市の砂像クリエイターが、被災地のにぎわい創出に役立てよう