【モデルプレス＝2026/04/16】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月15日、自身のInstagramを更新。家族のプールショットを公開し反響が寄せられている。【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「贅沢」家族全員でプールでの朝ごはんショット◆アレクサンダー、プールでの朝ごはんショット公開アレクは「楽しい朝ごはん」とつづり、写真を投稿。家族でプールに入り、アレクは次女を、妻で実業家・タレントの川崎希は長男を