シンプルなトップスでも、合わせるスカート次第でコーデの印象は大きく変わるもの。大人世代が意識したいのは、きれい見えと無理のない華やかさです。【ハニーズ】には、女性らしいラインを引き立てるマーメイドシルエットや、ふんわりシルエットのギャザーディテールなど、日常に取り入れやすい「上品スカート」が揃っています。今回は、40・50代の毎日コーデにちょうどいいライ