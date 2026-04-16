JFAの宮本会長、田嶋名誉会長、川淵相談役、森保監督がコメントを発表した日本サッカー協会（JFA）は4月16日、サンフレッチェ広島の元総監督で、JFA強化副委員長などを歴任した今西和男氏が逝去したと発表した。日本サッカー界に多大な功績を残した重鎮の訃報に接し、JFAの宮本恒靖会長、田嶋幸三名誉会長、川淵三郎相談役、そして日本代表の森保一監督が追悼メッセージを寄せた。今西氏はマツダSC（現・広島）でスカウトやフ