墓地を舞台にした経営シミュレーションゲームの「Graveyard Keeper」は、2026年4月10日に続編となる「Graveyard Keeper 2」を発表しました。新作を記念してSteamで「Graveyard Keeper」の無料配布キャンペーンを実施したところ、5日間のキャンペーン期間中に25万ドル(約4000万円)の利益を上げたことをパブリッシャーが発表しました。Graveyard Keeper earns over $250K after free giveawayhttps://www.polygon.com/graveyard-keep