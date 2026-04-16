◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝４月１６日、栗東トレセンウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、ＣＷコースでヤブサメ（５歳オープン）と併せ馬。馬なりの相手に対して、直線ではいっぱいに追われて併入に持ち込んだ。時計は６ハロンで８４秒４―１１秒３だった。ヤブサメに騎乗していた石橋調教師は「手応えは見劣ったけど、併せた