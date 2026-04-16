◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」現役で野球をやっていた学生時代を含め、いくつか忘れられない試合がある。その一つが、２０１０年６月１０日の大学野球選手権準々決勝（神宮）。私が所属していた同大は、東海大の菅野（現ロッキーズ）に７回参考ながらノーヒットノーランを食らった（結果は０―７）。圧倒的な実力の差を感じ、目の前が真っ暗になったのを覚えている。その試合で菅野とバッテリーを組んでいたのが、今季