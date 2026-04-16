日常的に警戒しているはずの不審メッセージに、なぜ人は引っかかるのか。クロスアイディ株式会社が実施した調査によると、過去１年で不審なメールやＳＭＳ、電話を受け取った経験がある人は５７％にのぼり、もはや特別な出来事ではなくなっている。特に年齢が上がるほど受信頻度は増え、６０代では「何度もある」が５１％と、２０代の倍以上に達した。注目すべきは、意識と行動のねじれだ。ＵＲＬ付きメッセージに対して「クリ