衆議院では憲法審査会が開かれ与党側は、緊急事態条項の創設や9条改正について、集中討議を行うよう求めました。【映像】阿部衆院議員「あとは決めるだけ」日本維新の会・阿部衆院議員「時は来た。まさにそのとおりだと思います。緊急事態条項と9条改正に関する論点は出尽くしており、あとは決めるだけであります」中道改革連合・国重衆院議員「新しい会派や少数会派の意見を置き去りにしたまま、結論ありきで条文化に進むことは