千葉県松戸市の小学校で防犯用スプレーが誤って噴射され、小学6年の児童39人がのどの痛みを訴えるなど軽いけがをしました。【映像】現場の様子午前11時前、松戸市立上本郷小学校で校長から「防犯用スプレーを誤って噴射した」と119番通報がありました。消防や警察などによりますと児童が誤って学校内で防犯用スプレーを噴射したとみられ、付近にいた小学6年の児童39人がせきやのどの痛みを訴えるなど、軽いけがをしていると