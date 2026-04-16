16日午後、成田空港で小型ジェット機が着陸の際、滑走路を外れて停止しました。滑走路が閉鎖され一部の便に欠航などの影響が出ています。16日午後1時ごろ、成田空港に着陸しようとした小型ジェット機が滑走路を外れ土煙を上げながら停止しました。国土交通省成田空港事務所によりますと、滑走路を外れたのは静岡空港からのビジネスジェットで、3人が乗っていましたがケガ人はいないということです。機体が撤去できていないため現在