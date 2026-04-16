最高値を更新した日経平均株価の終値を示すモニター＝16日午後、東京都港区の外為どっとコム16日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は3日続伸した。終値は前日比1384円10銭高の5万9518円34銭。終値として約1カ月半ぶりに史上最高値を更新し、節目の6万円に迫った。米国とイランとの協議が前進して中東情勢の緊張が緩和するとの期待から、買い注文が優勢になった。東証株価指数（TOPIX）は44.13ポイント高の3814.46。出来高