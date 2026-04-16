ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。4月16日（木）放送の同番組では、「ニャンフルエンサー・磯辺海苔男」や「ネコいぬ調査隊」などを紹介する。【写真】細川たかしに激似!? SNSで話題の人気ネコの過酷な野良時代今回のネココメンテーターは、ももいろクローバーZの高城れにが初登場。愛猫・ZZ（ダブルゼータ）くんの話題になると、さらば青春の光・森