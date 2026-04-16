STARTO ENTERTAINMENT公式の無料ポッドキャストサービス『mimi-ni』にて配信される、レギュラーラジオ番組のラインナップ第1弾が公開。16番組が4月15日より配信を開始した。 （関連：KEY TO LIT、『ぽかぽか』で発揮する予測不能なバラエティ力お茶の間を魅了していく“個性とバランス”） 『mimi-ni』は、音楽とトークがシームレスにつながる音声配信プラットフォーム。昨年12月よりオリジ