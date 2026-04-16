いわきFCが16日にクラブ公式X(@IwakiFcOfficial)を更新し、「いわきFC コンフィットシャツ」(フリーサイズ)を来場者全員にプレゼントすることを告知した。対象試合は29日にホームで行われるJ2・J3百年構想リーグEAST-B第13節・FC岐阜戦。配布ゲートはハワイアンズスタジアムいわきのメインスタンド入場ゲート、ホーム入場ゲート、ゆったり芝生シート入場ゲートとなり、ビジターエリア入場ゲートでの配布はない。ファンからは