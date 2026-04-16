サンフレッチェ広島は16日、初代総監督の今西和男氏が同日に逝去(享年85歳)したことを発表した。今西氏は東京教育大卒業後に東洋工業(現マツダ)へ入社。同サッカー部でDFとして活躍し、日本代表にも選出された。引退後は社業を経てサッカー界に復帰。サッカー部のプロリーグ参入やサンフレッチェ広島の誕生に大きく貢献した。現クラブの発足後は、コーチングやスカウティングなどで手腕を発揮。現在に至る礎を築いた。クラ