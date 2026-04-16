三井不動産アコモデーションファンド投資法人 [東証Ｒ] が4月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比8.6％増の63.5億円になり、26年8月期も前期比5.4％増の66.9億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を2371円→2405円(前の期は2324円)に増額し、今期は2397円にする方針とした。 株探ニュース