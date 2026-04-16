品川リフラ [東証Ｐ] が4月16日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の310億円→260億円(前の期は97.7億円)に16.1％下方修正し、増益率が3.2倍→2.7倍に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の266億円→216億円(前年同期は48.6億円)に18.8％減額し、増益率が5.5倍→4.4倍に縮小する計算になる