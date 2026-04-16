三菱地所物流リート投資法人 [東証Ｒ] が4月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比1.4％増の38.6億円になり、従来予想の37.8億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年8月期も前期比8.8％増の42億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期分配金を2832円→2835円(前の期は2829円)に増額し、今期は3112円にする方針とした。 株探ニュース