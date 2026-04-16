ヒューリックリート投資法人 [東証Ｒ] が4月16日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比0.7％増の60.6億円になったが、26年8月期は前期比7.1％減の56.3億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を4000円→4050円(前の期は4000円)に増額し、今期は4000円にする方針とした。 株探ニュース