旭ダイヤモンド工業 [東証Ｐ] が4月16日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の26億円→33.8億円(前の期は30.7億円)に30.3％上方修正し、一転して10.3％増益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の22億円→19.3億円(前の期は24.9億円)に12.0％下方修正し、減益率が11.8％減→22.3％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試