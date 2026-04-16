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16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ30369164.6 59020 ２. 日経Ｄインバ 4692757.93767 ３. 野村日経平均 3062176.0 62390 ４. 楽天Ｗブル 1948517.5 70300