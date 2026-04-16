16日の日経平均株価は前日比1384.10円（2.38％）高の5万9518.34円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は901、値下がりは605、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を251.01円押し上げ。次いで東エレク が233.31円、ＳＢＧ が183.43円、ＴＤＫ が147.58円、ダイキン が61.68円と続いた。 マイナス寄与度は13.1