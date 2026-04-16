16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数335、値下がり銘柄数202と、値上がりが優勢だった。 個別ではエコモット、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ステラファーマ、アスタリスクがストップ高。ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ＧＶＡＴＥＣＨ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、カウリス、インフォメティス、ミーク、ジェイドグループな