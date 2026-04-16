16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比41.6％増の5461億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同55.6％増の4603億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本成長株アクティブ 、ｉシェアーズＡＩグローバル・イノベーション 、グローバルＸクリーンテック－