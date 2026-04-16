衆院本会議で、中道改革連合の吉田宣弘氏の質疑に答弁する小泉防衛相＝16日午後小泉進次郎防衛相は16日の衆院本会議で、陸上自衛官による自民党大会での国歌歌唱を巡り、自身への事前報告はなかったと改めて説明し「幹部への報告や関係部署の情報共有について反省すべき点があった」と述べた。「政治的行為には該当しない」として自衛隊法には違反しないと重ねて主張した。中道改革連合の吉田宣弘氏は質疑で、隊員の政治的行為