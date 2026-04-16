モデルの「なちょす」こと徳本夏恵（27）が16日、インスタグラムを更新。「ご報告」投稿でファンをざわつかせた。なちょすは「明日大事なご報告があります」と予告。男性に抱きついた笑顔の写真を公開しており、フォロワーからは「えええええええ！？」「ええ！なちょおおお！」と驚きの声が相次いだ。また、「絶対結婚だ！」「多分、かねてからお付き合いしていました一般人の方と入籍しましたって事かな」「え那須くん?!相手?!」