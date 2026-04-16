神奈川県の電車内で通学中の女子高校生に性的暴行を加えたとして、27歳の男が逮捕されました。男は、3日連続で女子高校生の下半身を触るなどしていたということです。逮捕された中村優容疑者は15日、小田急線・中央林間駅から相模大野駅まで走る電車内で、通学中だった女子高校生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、中村容疑者は中央林間駅から乗車して犯行に及んだとみられ、女子高校生が腕をつかむなど